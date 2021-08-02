Успішний австралійський манекенник прибув до Іспанії на чергову модну зйомку. У робочу поїздку з ним відправилась Кейт Мосс, яка займається просуванням молодих талантів. На вихідних зірок заскочили за обідом в елітному ресторані Amante, що на Ібіці.
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Трохи згодом Джордан Барретт опублікував фото з Кейт Мосс на особистій сторінці в інстаграмі. Під прицілом камери топмодель міцно обіймала вдвічі молодшого манекенника.
У мережі їм встигли приписати роман, однак юнак дав зрозуміти, що з Кейт Мосс його пов'язує лише моделінг. У підписі до нових кадрів він вказав, що зірка – це його модельна агентка.
"Насправді зателефонуйте моєму агенту", – зазначив красунчик.
Кейт Мосс з молодим манекенником / Фото з інстаграму Джордана Барретта
Кейт Мосс з молодим манекенником / Фото з інстаграму Джордана Барретта
Кейт Мосс з молодим манекенником / Фото з інстаграму Джордана Барретта
Що відомо про 24-річного Джордана Барретта
- У модельну індустрію юнак потрапив 10 років тому.
- Він знімався у рекламних кампаніях преміальних брендів – Tom Ford, Balmain, Versace, Moschino та Coach.
- Світ активно заговорив про Джордана Барретта чотири роки тому, коли його стали помічати в компанії Періс Гілтон, Лаури Стоун, Гейлі Бібер, Софією Річі.
- Манекеннику приписували роман з американською моделлю Беллою Хадід, адже його неодноразово помічали в апартаментах зірки. Проте вона запевнила, що Джорданом Барреттом вони лише друзі.
Інформація з Daily Mail