Одягла мініспідницю та майку: Кейт Міддлтон у спортивному образі зіграла у теніс

Принцеса Уельська зустрілася з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Вони разом зіграли на корті у теніс. Для цього Кейт Міддлон обрала зручну форм – майку та мініспідницю.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон є покровителем Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Днями вона відвідала клуб та зіграла у великий теніс з чемпіоном.

До теми "Це балет чи регбі": королівський фотограф потролив Кейт Міддлтон через спортивний вихід

Кейт Міддлтон зіграла у теніс

Відео починається з того, що принцеса Кейт у білій тенісній майці, тенісній спідниці в тон та з зібраною зачісною вітає Федерера на корті. Кілька хвилин вона поговорила з ним, а потім вони почали дружній матч.



​Кейт Міддлтон та Роджер Федерер / Фото з інстаграму клубу

Цікаво, що Роджер Федерер – не лише перша ракетка світу, він друг сім'ї Уельських. Крім того, саме він давав приватні уроки їхньому старшому синові – принцу Джорджу.

На корті Кейт і Роджер позмагалися у кількох сетах, а потім дивилися, як хлопчики та дівчатка тренувалися.

Згодом Кейт зізналася, що дуже неймовірно бачити це за лаштунками, а не по телебаченню.

Попередні образи Кейт Міддлтон: останні новини