Одягла мініспідницю та майку: Кейт Міддлтон у спортивному образі зіграла у теніс
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принцеса Уельська зустрілася з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Вони разом зіграли на корті у теніс. Для цього Кейт Міддлон обрала зручну форм – майку та мініспідницю.
Нагадаємо, що Кейт Міддлтон є покровителем Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Днями вона відвідала клуб та зіграла у великий теніс з чемпіоном.
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Кейт Міддлтон зіграла у теніс
Відео починається з того, що принцеса Кейт у білій тенісній майці, тенісній спідниці в тон та з зібраною зачісною вітає Федерера на корті. Кілька хвилин вона поговорила з ним, а потім вони почали дружній матч.
Кейт Міддлтон та Роджер Федерер / Фото з інстаграму клубу
Цікаво, що Роджер Федерер – не лише перша ракетка світу, він друг сім'ї Уельських. Крім того, саме він давав приватні уроки їхньому старшому синові – принцу Джорджу.
На корті Кейт і Роджер позмагалися у кількох сетах, а потім дивилися, як хлопчики та дівчатка тренувалися.
Згодом Кейт зізналася, що дуже неймовірно бачити це за лаштунками, а не по телебаченню.
Попередні образи Кейт Міддлтон: останні новини
- Напередодні принцеса Уельська з’явилася на королівських кінних перегонах Роял Аскот. На подію Міддлтон одягнула червону сукню, яку поєднала з незвичним капелюхом та замшевими підборами в такому ж кольорі.
- Згодом принцеса вразила новим образом на відкритті Національної портретної галереї у Лондоні. Кейт Міддлтон обрала для виходу білий жакет та трендову спідницю з шифону.
- А 16 червня дружина принца Вільяма поїхала у Нанітон. Принцеса Уельська постала в ідеальному літньому образі – біло-зеленій шовковій сукні Cefinn зі строкатим принтом на ґудзиках. Довге вбрання підкреслювало фігуру Кейт Міддлтон.