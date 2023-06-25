Одягла мініспідницю та майку: Кейт Міддлтон у спортивному образі зіграла у теніс

25 червня 2023, 15:42
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принц і принцеса Уельські

Принцеса Уельська зустрілася з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Вони разом зіграли на корті у теніс. Для цього Кейт Міддлон обрала зручну форм – майку та мініспідницю.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон є покровителем Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету. Днями вона відвідала клуб та зіграла у великий теніс з чемпіоном.

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Кейт Міддлтон зіграла у теніс

Відео починається з того, що принцеса Кейт у білій тенісній майці, тенісній спідниці в тон та з зібраною зачісною вітає Федерера на корті. Кілька хвилин вона поговорила з ним, а потім вони почали дружній матч.


​Кейт Міддлтон та Роджер Федерер / Фото з інстаграму клубу

Цікаво, що Роджер Федерер – не лише перша ракетка світу, він друг сім'ї Уельських. Крім того, саме він давав приватні уроки їхньому старшому синові – принцу Джорджу.

На корті Кейт і Роджер позмагалися у кількох сетах, а потім дивилися, як хлопчики та дівчатка тренувалися.

Згодом Кейт зізналася, що дуже неймовірно бачити це за лаштунками, а не по телебаченню.

Попередні образи Кейт Міддлтон: останні новини

  • Напередодні принцеса Уельська з’явилася на королівських кінних перегонах Роял Аскот. На подію Міддлтон одягнула червону сукню, яку поєднала з незвичним капелюхом та замшевими підборами в такому ж кольорі.
  • Згодом принцеса вразила новим образом на відкритті Національної портретної галереї у Лондоні. Кейт Міддлтон обрала для виходу білий жакет та трендову спідницю з шифону.
  • А 16 червня дружина принца Вільяма поїхала у Нанітон. Принцеса Уельська постала в ідеальному літньому образі – біло-зеленій шовковій сукні Cefinn зі строкатим принтом на ґудзиках. Довге вбрання підкреслювало фігуру Кейт Міддлтон.

Автор: Марія Бондар