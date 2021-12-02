Кейт Міддлтон відвідала виставку "Фаберже в Лондоні: романтика до революції". Подія відбулася в Музеї Вікторії та Альберта.

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Образ Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма приїхала на виставку в чорних класичних штанах та елегантній кольоровій блузці з неординарним принтом і красивим пошиттям навколо шиї. Талію герцогині підкреслив чорний пояс.

Цього разу Кейт не лише вклала волосся в локони, а й зібрала його у високий хвіст. На обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках. Вуха Міддлтон цього разу прикрашали невеликі сережки-кільця. Не забула герцогиня за захисну маску, яка є важливим аксесуаром у час пандемії коронавірусу.



Кейт Міддлтон у кольоровій блузці / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон у кольоровій блузці / Фото Getty Images