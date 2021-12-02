Кейт Миддлтон посетила выставку "Фаберже в Лондоне: романтика революции". Событие произошло в Музее Виктории и Альберта.

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Образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма приехала на выставку в черных классических брюках и изящной цветной блузке с неординарным принтом и красивым пошивом вокруг шеи. Талию герцогини подчеркнул черный пояс.

На этот раз Кейт не только уложила волосы в локоны, но и собрала их в высокий хвост. На лице сделала макияж с чёрными стрелками на веках. Уши Миддлтона на этот раз украшали небольшие серьги-кольца. Не забыла герцогиня и про защитную маску, являющуюся важным аксессуаром во время пандемии коронавируса.



Кейт Миддлтон в цветной блузке/ Фото Getty Images



Кейт Миддлтон в цветной блузке/ Фото Getty Images