Кейт Міддлтон зачарувала образом у білій блузці та з макіяжем під час зустрічі з жінками

Герцогиня Кембриджська зустрілась по відеозв'язку з засновницею організації Little Village Софії Паркер. Кейт Міддлтон зачарувала вишуканим образом у білій блузці та з гарним макіяжем.

Кейт Міддлтон активно проводить відеозустрічі та демонструє стильні образи. Днями герцогиня Кембриджська зустрілась з засновницею організації Little Village Софією Паркер. Ця організація допомагає нужденним сім'ям дитячими товарами. Цього тижня Little Village відсвяткувала 5-річчя від дня заснування.

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У розмові Софія Паркер та її помічниці розповіли про скрутне становище жінок, які звертаються за допомогою до організації. Кейт Міддлтон висловила їм підтримку та зазначила, що завжди думає про британські сім'ї.

Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня для нової відеозустрічі обрала лаконічне вбрання. Вона постала в білій елегантній блузці від бренду LK Bennett з чорними ґудзиками та коміром. Стильний аутфіт Кетрін доповнила золотими сережками.

Темне волосся дружина принца Вільяма розчесала та вирівняла. На обличчі вона зробила насичений розкішний макіяж. Кейт Міддлтон підкреслила очі чорними та коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Кейт Міддлтон / Скріншот з відео

Попередні образи герцогині

Нагадаємо, нещодавно Кетрін звернулась до публіки незвичним образом, записавши відео самостійно. Вона показала комфортний та повсякденний look.

Також Кейт Міддлтон спілкувалась з британськими вчителями минулого тижня. Вона продемонструвала стильний образ у піджаку.