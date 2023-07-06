У розкішному пальті та в кольє Єлизавети II: Кейт Міддлтон приголомшила образом у Шотландії

Принц і принцеса Уельські відвідали другу коронацію Чарльза III. Кейт Міддлтон вразила образом у Шотландії, де постала у синьому пальті та в кольє покійної королеви Єлизавети II.

5 липня в Единбурзі минула друга коронація Чарльза III та Камілли. Монарше подружжя одягнуло урочисте вбрання та мантії Ордену Чортополоху – у схожому вбранні був і принц Уельський.

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Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська натомість постала у розкішному вбранні. Вона одягнула сукню-пальто синього кольору на ґудзиках від Catherine Walker – одного з улюблених брендів.

Образ Кейт Міддлтон доповнили туфлі на високих підборах у тон та ефектний капелюшок. Кетрін зібрала волосся у низький акуратний пучок та зробила макіяж.

Аксесуари відіграли важливу роль в образі принцеси – вона довершила аутфіт перлинним браслетом, сережками та кольє. Це перлинне кольє належало покійній Єлизаветі II, також його носила принцеса Діана. Кейт Міддлтон одягала це кольє на пам'ять про королеву на її похорон.

Якою була коронація Чарльза III в Единбурзі

Урочиста служба відбулась в Единбурзі: від Единбурзького замку до Собору Святого Джайлза, куди завітав голова уряду та інші гості.

Чарльзу III вручили символи влади Шотландії – скіпетр, меч та корону, яку носила королева Марія у 16 столітті. Щоправда, королю не одягнули її, – він лише взяв цей символ рук.

Усе завершилося урочистим повітряним парадом та гарматним салютом.

, у травні на офіційній коронації Чарльза III Кейт Міддлтон з'явилася в елегантній сукні кольору слонової кістки від Alexander McQueen. Це вбрання було з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником, що символізувало міфічну істоту Британії.