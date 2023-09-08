Одягнула діамантові сережки: Кейт Міддлтон вшанувала пам'ять Єлизавети II у роковини смерті
Джерело:принц і принцеса Уельські
Рік тому померла королева Єлизавета II. Сьогодні члени монаршої родини вшановують її пам'ять. Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали поминальну службу.
Королівська родина Великої Британії сьогодні, 8 вересня, вшановує пам'ять Єлизавети II. Монархиня, яка правила країною 70 років, померла рівно рік тому.
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Принц і принцеса вшанували пам'ять Єлизавети II
Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали в Уельсі Собор Святого Давида, де пройшла поминальна служба за Єлизаветою II. У храмі поставили портрет покійної королеви, до якого принц і принцеса поставили букет білих квітів.
Хвилинка роздумів у Соборі Святого Давида, вшановуючи покійну Її Величність та все, що вона зробила у всій Великій Британії,
– поділилось подружжя.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон зворушливо вшанувала пам'ять Єлизавети, одягнувши діамантові сережки покійної Її Величності. Також вона одягнула бордове пальто-сукню та берет.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Сьогодні рік, як не стало королеви
- Король Чарльз III показав улюблені архівні кадри з покійною матір'ю та поділився спогадами про неї.
- Ми пригадували, яким було останнє фото Єлизавети II – це її світлина з аудієнції з Ліз Трасс. Вже тоді королева розуміла, що це її останні дні.
- Також ми пригадали, як минуло 8 вересня 2022 року у Великій Британії. Саме в цей день, у замку Балморал Єлизавета II мирно пішла з життя.