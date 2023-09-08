Королевская семья Великобритании сегодня, 8 сентября, чтит память Елизаветы II. Монархиня, правившая страной 70 лет, умерла ровно год назад.

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Принц и принцесса почтили память Елизаветы II

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили в Уэльсе Собор Святого Давида, где прошла поминальная служба по Елизавете II. В храме поставили портрет усопшей королевы, к которому принц и принцесса поставили букет белых цветов.

Минута размышлений в Соборе Святого Давида, чествуя покойное Ее Величество и все, что она сделала во всей Великобритании,

– поделились супруги.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон трогательно почтила память Елизаветы, надев бриллиантовые серьги покойного Ее Величества. Также она надела бордовое пальто-платье и берет.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Сегодня год, как не стало королевы