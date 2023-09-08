Королівська родина Великої Британії сьогодні, 8 вересня, вшановує пам'ять Єлизавети II. Монархиня, яка правила країною 70 років, померла рівно рік тому.

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Принц і принцеса вшанували пам'ять Єлизавети II

Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали в Уельсі Собор Святого Давида, де пройшла поминальна служба за Єлизаветою II. У храмі поставили портрет покійної королеви, до якого принц і принцеса поставили букет білих квітів.

Хвилинка роздумів у Соборі Святого Давида, вшановуючи покійну Її Величність та все, що вона зробила у всій Великій Британії,

– поділилось подружжя.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Кейт Міддлтон зворушливо вшанувала пам'ять Єлизавети, одягнувши діамантові сережки покійної Її Величності. Також вона одягнула бордове пальто-сукню та берет.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Сьогодні рік, як не стало королеви