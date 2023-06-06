У жакеті Zara та з підвіскою за 90 тисяч: Кейт Міддлтон вразила образом на зустрічі з дітьми

У вівторок, 6 червня, Кейт Міддлтон відвідала громадський центр у Віндзорі, який розташований неподалік їхнього з принцом Вільямом дому. Вона поспілкувалася з батьками, малюками та персоналом, який сприяє стійкості сім'ї.

Кейт Міддлтон повернулася до роботи після приголомшливої появи на весіллі в Йорданії. Розкішну сукню від Elie Saab вона змінила на більш повсякденний образ.

До теми Кейт Міддлтон і Джилл Байден серед гостей: спадкоємний принц Йорданії влаштував пишне весілля

Образ Кейт Міддлтон

У сімейному центрі Windsor Family Hub принцеса Уельська з'явилася в ситцевому двобортному жакеті від Zara з блакитним принтом "гусячі лапки". Під піджак вона одягла темно-сині крепові штани з високою талією. Замість своїх фірмових туфель на підборах Кейт Міддлтон підібрала пару темно-блакитних замшевих балеток на плоскій підошві. Це взуття від одного з її улюблених брендів Emmy London.

Жакет Zara доповнив білий топ, а зону декольте прикрасила підвіска з білого золота та діамантів від ювелірного дому Mappin & Webb. Коштує вона 2 тисячі фунтів стерлінгів – понад 90 тисяч гривень. З аксесуарів на Кейт Міддлтон також були діамантові сережки від цього ж бренду.

Чудовий ранок у сімейному центрі Windsor Family Hub, де ви побачите широкий спектр послуг, які пропонуються батькам, опікунам і дітям,

– прокоментували в інстаграмі принца та принцеси Уельських.

Кейт Міддлтон у жакеті Zara / Фото з інстаграму Уельських

Кейт Міддлтон у жакеті Zara / Фото з інстаграму Уельських

Кейт Міддлтон у жакеті Zara / Фото з інстаграму Уельських

Кейт Міддлтон у жакеті Zara / Фото з інстаграму Уельських