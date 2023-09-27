У трендовому жакеті та з елегантною зачіскою: Кейт Міддлтон вразила бездоганним образом

Принцеса Уельська здійснила новий публічний вихід у яскравому жакеті та з елегантною зачіскою. Кейт Міддлтон приголомшила бездоганним образом на зустрічі з дітьми.

Принцеса взяла участь у кампанії Shaping Us ("Формуючи нас"), присвяченій ранньому дитинству. Вона доєдналася до сервісу, який підтримує дітей з обмеженими можливостями та особливими освітніми потребами.

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Для нового виходу Кетрін одягнула трендовий червоний жакет від Zara, бежевий топ і чорні штани. Свій образ вона доповнила замшевими балетками зі шкіряними пряжками від Boden.



Кейт Міддлтон на публічному виході / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Цієї осені, за словами дизайнерів, рожевий колір в тренді. Тож,у найближчі місяці червона сукня, светр чи сумка – стануть вашими головними союзниками на цей сезон.

З прикрас принцеса обрала лаконічні золоті сережки-кільця Spells of Love, годинник Cartier, а також каблучки – заручальну принцеси Діани, власну обручку та каблучку вічності.

Цікаво, що Кейт Міддлтон зібрала волосся в низький гарний пучок, а спереду залишила чілку, розділену на два боки. Це було несподіванкою, адже зазвичай принцеса ходить з розпущеним волоссям.



Кейт Міддлтон на публічному виході / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Цікаво, що з настанням осені Кейт Міддлтон змінила зачіску. Вона підстригла чубчик та пофарбувала волосся – принцеса обрала темніший відтінок, ніж завжди.

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