У трендовому жакеті та з елегантною зачіскою: Кейт Міддлтон вразила бездоганним образом
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принцеса Уельська здійснила новий публічний вихід у яскравому жакеті та з елегантною зачіскою. Кейт Міддлтон приголомшила бездоганним образом на зустрічі з дітьми.
Принцеса взяла участь у кампанії Shaping Us ("Формуючи нас"), присвяченій ранньому дитинству. Вона доєдналася до сервісу, який підтримує дітей з обмеженими можливостями та особливими освітніми потребами.
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Для нового виходу Кетрін одягнула трендовий червоний жакет від Zara, бежевий топ і чорні штани. Свій образ вона доповнила замшевими балетками зі шкіряними пряжками від Boden.
Кейт Міддлтон на публічному виході / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
З прикрас принцеса обрала лаконічні золоті сережки-кільця Spells of Love, годинник Cartier, а також каблучки – заручальну принцеси Діани, власну обручку та каблучку вічності.
Цікаво, що Кейт Міддлтон зібрала волосся в низький гарний пучок, а спереду залишила чілку, розділену на два боки. Це було несподіванкою, адже зазвичай принцеса ходить з розпущеним волоссям.
Кейт Міддлтон на публічному виході / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
Цікаво, що з настанням осені Кейт Міддлтон змінила зачіску. Вона підстригла чубчик та пофарбувала волосся – принцеса обрала темніший відтінок, ніж завжди.
Попередні виходи Кейт Міддлтон
- Напередодні принцеса Уельська відвідала сімейну текстильну фабрику AW Hainsworth у Лідсі, де продемонструвала стильний зелений костюм.
- Також днями принцеса Уельська була на авіабазі військово-морського флоту. Вона зустрілась з екіпажем та спробувала себе в ролі пілота вертольота в симуляції. Туди Кейт одягнула штани та чорний жакет Holland Cooper.
- Раніше Міддлтон у темно-синьому костюмі від бренду Alexander McQueen сходила до виправного закладу. Папараці помітили на її пальцях пластир. Виявилося, що вона травмувалася на батуті.