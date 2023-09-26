Достатньо вийти заміж за члена королівської родини, як твоя біографія стає предметом громадського інтересу. У випадку Кейт Міддлтон, шлях до звання принцеси був з багатьма викликами. Про найцікавіші сторінки із життя принцеси Уельської та як змінилась жінка після знайомства зі спадкоємцем трону – далі у матеріалі.

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Дитинство майбутньої принцеси

Кейт народилась 9 січня 1982 року у місті Редінг, графство Беркшир, у сім'ї стюардеси та авіадиспетчера. Згодом батьки дівчинки Керол та Майкл заснували власний бізнес – організацію посилкової торгівлі. Невдовзі власна справа перетворила просту англійську сім[ю на мільйонерів. Окрім найстаршої Кейт, у Міддлтонів народились Філіпа (Піппа) та Джеймс.



Кейт у дитинстві / Фото Pinterest

Дівчинка росла у селі Балкбері, графство Беркшир. Вона добре вчилась у школі та продовжила навчання у приватному коледжі Мальборо, графство Вілтшир. З юних років Кейт полюбляла теніс та хокей, а ще захоплювалась легкою атлетикою, особливо стрибками у висоту.

Університетські роки

У 2001 році юна Кейт вступила до Сент-Ендрюського університету, що розташований у шотландському регіоні Файф. Цей вищий навчальний заклад і донині зберігає свій престиж. Однокурсники дівчини пам'ятають її, як життєрадісну та веселу, яка подобалась багатьом молодикам в університеті. Там же Кейт познайомилась із "занудою Віллі", який виявився старшим сином теперішнього короля Чарльза III.



Юна Кейт / Фото Pinterest

Шлюб Кейт із Вільямом

У колі студентської молоді молодий Вільям мав чимало пасій, тож Кейт конкурувала з аристократками, популярними моделями та співачками. Проте майбутня принцеса вирішила взяти усе у власні руки. Тож коли Вільям з'явився на студентському благодійному показу мод у супроводі чергової подружки, Кейт вийшла на подіум у привабливій прозорій сукні й відразу заполонила серце принца.



Вільям та Кейт на початку стосунків / Фото Getty Images

Коли молоді люди заявили про свої стосунки, Кейт стикнулась із неоднозначними думками у суспільстві. Дехто вважав її старенькою як для нареченої, адже дівчині на той час вже виповнилось 29 років. Інші засуджували те, що пара жила разом до весілля, а це забороняється королівським протоколом. Однак за Кетрін вболівали мільйони жінок і дивувались її залізній волі та витримці у боротьбі за серце принца.

Подейкують, що шлюбу Вільяма та Кейт посприяла сама королева Єлизавета II, адже їй набридли норовливі аристократки, з якими принц крутив романи. Кейт Міддлтон стала справжньою Попелюшкою через своє походження з робітничого класу, чудову освіту та красиву зовнішність. Довгоочікуване королівське весілля відбулось 29 квітня 2011 року, де було запрошено близько 1900 осіб.



Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото Getty Images

Принцеса Уельська сьогодні: злети та падіння

Після шлюбу Кейт Міддлтон піддалась гострому громадському обговоренню. Англійці часто засуджували надто яскравий макіяж жінки, або висміювали її худорлявість, мовляв, чи зможе тендітна Кейт народити спадкоємців трону. До того ж у пресі обговорювали говір молодої принцеси та її невміння вести світські розмови. Вишенькою на торті став загальний інтерес до витрат королівської сім'ї, позаяк англійці хотіли знати, куди йдуть сплачена ними податки.

Проте принцеса Уельська за 12 років щасливого шлюбу змогла розвіяти усі сумніви суспільства та завоювати повагу людей не лише у Великій Британії, а й у всьому світі. Кейт стала мамою трьох чудових дітей – Джорджа, Шарлотти та Луї. Крім того, жінка почала приділяти більше уваги зовнішньому вигляду, зокрема відмовилась від надто яскравого макіяжу. І постановка аристократичної вимови теж не стала для принцеси перешкодою.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty Images

Нині Кейт Міддлтон – улюблена принцеса та справжня ікона стилю. Вона не соромиться показувати власні емоції, а ще економна та скромна. На неї рівняються жінки з усього світу. Подружжя Вільяма та Кейт показало істинне обличчя британської монархії – людяне та сучасне, хоч і сама принцеса пройшла нелегкий шлях крізь терни до зірок.

Автор: Анастасія Доскоч