Кейт Міддлтон вийшла у світ разом із чоловіком: фото герцогині у фіолетовому костюмі

Кейт Міддлтон і принц Вільями здійснили новий публічний вихід у Північній Ірландії. Для події герцогиня Кембриджська обрала елегантний яскравий костюм фіолетового кольору.

Ввечері 28 вересня герцоги відвідали прем'єру довгоочікуваного фільму "007: Не час помирати" про агента Джеймса Бонда. А вже наступного дня з робочою поїздкою відправилися в Північну Ірландію.

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Образ Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма для робочого дня обрала яскраве вбрання. Вона з'явилася на публіці в елегантному стильному костюмі фіолетового кольору, що складався зі штанів і піджака. Талію підкреслив чорний ремінь. Під піджак одягнула чорний гольф. У руці Кейт тримала маленьку сумочку.

Такий look герцогиня Кембриджська поєднала з темно-синіми замшевими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона вклала у локони й зібрала у хвіст, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних коричневих відтінках.

Дуже приємно повернутися в Північну Ірландію на один день. Вислухати молодих людей про те, як пройшло життя під час пандемії, та зустрітися з організаціями, які працюють у різних громадах,

– написали Кейт і Вільям в інстаграм-сторіз.



Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму герцогів



Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму герцогів



Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму герцогів



Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму герцогів



Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму герцогів

Текст публікації герцогів Кембриджських:

Приємно бачити, як студенти Ulster University возз'єдналися між собою на території кампусу!

Провівши цілий день, вислухавши студентську профспілку, і знову підключившись до студентів-медсестер з початку року, ми надихаємось бачити, як молодь сприяє інклюзивності після пандемії в Північній Ірландії.

Ulster University продовжує розвивати нове покоління медичних працівників, включаючи тих лікарів у новій Медичній школі, які працюватимуть у Північній Ірландії та за її межами після завершення навчання.