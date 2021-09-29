Королівські подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а також його батька – принца Чарльща та Камілли справили справжній "фурор" на червоній доріжці прем'єри. Для особливого виходу в час пандемії коронавірусу члени родини не одягали маски, оскільки є повністю вакцинованими. Ймовірно, у самому залі кінопрем'єри вони їх все ж одягнули.

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Кейт Міддлтон обрала на червону доріжку чарівну золостистку сукню з паєтками та накидкою від Jenny Packham. Довгі рукави-кейпи прикривали її руки та додавали більшої форми її плечам. Образ герцогині доповнювали розкішні сережки, підібрана вверх зачіска та макіяж у світлих тонах.



Королівська сім'я на прем'єрі фільмі про Джеймса Бонда / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Щодо Камілли Паркер-Боулз, то вона одягнула блакитну сукню зі сріблястими блискітками та брошкою. Її образ доповнював білий клатч. Принц Вільям та принц Чарльз натомість обрали чорні лаконічні смокінги.

З ким зустрілась королівська сім'я на прем'єрі

Зазначимо, що члени королівської родини та навіть Єлизавета II є палкими прихильниками "бондіани", а принц Чарльз навіть приїжджав на знімальний майданчик останньої частини. На червоній доріжці вони зустрілись не лише з виконавцем головної ролі – Деніелом Крейгом, а й іншими акторами та учасниками знімального процесу. Що цікаво, перед прем'єрою фільму Крейгу надали військове звання – почесний командувач Королівського флоту Великої Британії. Саме таке звання має його герой у фільмі про Бонда. Така подія стала символічною, адже для Деніела Крейга – це останній фільм, де він зіграв агента під прикриттям.

Текст публікації герцогів Кембриджських:

"Приємно бачити Джеймса Бонда знову на наших великих екранах! "007: Не час помирати" – 25-й фільм про Бонда і останній після 15 років ролі Деніела Крейга. Він демонструє надихаючу роботу акторів, музикантів, режисерів, кінематографістів і всіх, хто брав участь у створенні такого особливого фільму. Сьогоднішня світова прем'єра відбудеться на користь благодійних організацій, що підтримують чинних і колишніх співробітників трьох спецслужб: Секретної розвідувальної служби, Служби безпеки та Центр урядового зв'язку".

Прем'єра фільму "007: Не час помирати" в Україні відбудеться 30 вересня 2021 року.