Одягнула камуфляж і керувала бронетехнікою: Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ з новим титулом

Принцеса Уельська дебютувала як головнокомандувачка драгунського гвардійського полку. Вона з'явилась на публіці у бойовому спорядженні.

Король Чарльз III призначив принцесу Уельську головнокомандувачкою Королівського драгунського гвардійського полку. Днями стався її дебютний вихід у новому титулі.

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Кейт Міддлтон прибула до казарм Робертсона у Норфорлку, де розташувався драгунський полк.

Образ Кейт Міддлтон

Для першої частини офіційного візиту Кейт Міддлтон обрала чорні джинси скінні та двобортний жакет Holland Cooper. Пізніше принцеса переодяглася в бойове спорядження – камуфляжну куртку, жилет та каску. Її вбрання прикрашав червоний мак, що використовують для вшанування пам'яті військових, які загинули на війні.

Принцеса Кетрін прослухала інструктаж від старших офіцерів гвардійського полку та ознайомилась з завданнями військовослужбовців. Окрім того, вона спробувала себе за кермом бронетехніки Jackal 2, а також вчилась керувати дроном.

Зустріч завершилась врученням нагород: медалей за довгу та якісну службу чоловіків та жінок у війську, підвищення на посадах.

Кейт Міддлтон у камуфляжі: відео