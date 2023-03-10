Чимало страв для своїх дітей Кейт Міддлтон готує власноруч. Проте принцеса не турбується про шкільний ланч дітей, адже принц Джордж і принцеса Шарлотта відвідують школу, яка пропонує розкішне меню для учнів.

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Що їдять діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Багато свіжих фруктів і овочів

Принцеса Кейт веде здоровий спосіб життя, починає свій день корисного зеленого коктейлю та включає багато фруктів і овочів у свій щоденний раціон. Тому овочі та фрукти складають велику частину і раціону дітей королівської сім'ї.

Раніше Кейт розповідала, що троє її дітей дуже люблять їсти зелень і овочі. "У нас часто є морква, квасоля, буряк — це улюблені страви, Луї дуже любить буряк", – казала вона.

Карі від принцеси Кейт

Кейт любить готувати вдома овочеве карі, адже є прихильницею гострої їжі. Але оскільки принц Уельський остерігається надто пряних страв, її карі має менш насичений смак. Проте діти теж дуже люблять цю страву.

Домашня піца

Принцеса Уельська також розповіла, що улюбленою стравою її дітей є домашня піца. "Я готувала це з Джорджем і Шарлоттою — робила тісто для піци. Їм це подобається, тому що вони можуть добряче вимазати руки", – пожартувала вона.

Сирна паста

Крім домашньої піци, паста – це ще одна улюблена стравою в родині. Діти її теж допомагають готувати. Під час візиту до початкової школи Кейт розповіла про любов її сім'ї до італійської класичної страви.

За її словами, діти люблять готувати, тому якось зробили разом сирну пасту. "Один розмішує борошно, інший кладе молоко та масло. І вони роблять салати та інше", – пригадує Кейт.

Квасоля на тостах

Водночас коли діти лишаються з дідусем і бабусею – королем Чарльзом і королевою-консортом Каміллою, вони не готують нічого складного. На стіл у таких випадках часто подають британську класику.

Якось Камілла описала свій кулінарний підхід як "нічого надто поганого, метушливого чи непомітного", а тому серед її улюблених страв тости з квасолею чи сиром.

До слова, минулого року під час одного зі світських виходів Кейт Міддлтон зізналась, що іноді замислюється про четверту дитину. Однак принц Вільям трохи цього побоюється. "Вільям завжди турбується, коли я зустрічаюся з однорічними малюками. Після цього я приходжу додому і говорю: "Давай ще одного", – розповіла Кейт Міддлтон.