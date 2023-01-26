У вбранні за понад 2 тисячі доларів: Кейт Міддлтон зачарувала образом на робочій зустрічі

Принцеса Уельська провела нову робочу зустріч, на якій зачарувала публіку бездоганним аутфітом. Кетрін одягнула піджак одного з улюблених брендів, який поєднала з блузкою та штанами.

Принцеса вже повернулася до роботи після різдвяних канікул, однак все ще рідко з'являється на публіці. Робочу зустріч Кейт Міддлтон провела у Віндзорському замку.

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Принцеса зустрілася з експертами з академічних кіл, науки та сектору дошкільної освіти. Міддлтон планує використовувати їхні поради в роботі над програмою раннього розвитку Royal Foundation Centre.

Новий look Кейт Міддлтон

На зустрічі принцеса постала перед колегами у чорному короткому жакеті від одного з улюблених брендів Alexander McQueen за 1527 доларів та чорних штанах від Roland Mouret вартістю 960 доларів. Також надала перевагу білій блузці на запах від Holland Cooper вартістю 146 доларів.

Розкішне волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Вуха Кетрін прикрасили золоті сережки з перлинними підвісками.



Кейт Міддлтон на робочій зустрічі / Фото з інстаграму принцеси Уельської



Кейт Міддлтон на робочій зустрічі / Фото з інстаграму принцеси Уельської