Принцесса уже вернулась к работе после рождественских каникул, но все еще редко появляется на публике. Рабочую встречу Кейт Миддлтон провела в Виндзорском замке.

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Принцесса встретилась с экспертами по академическим кругам, науке и сектору дошкольного образования. Миддлтон намерен использовать их советы в работе над программой раннего развития Royal Foundation Centre.

Новый look Кейт Миддлтон

На встрече принцесса предстала перед коллегами в черном коротком жакете от одного из любимых брендов Alexander McQueen за 1527 долларов и черных штанах от Roland Mouret стоимостью 960 долларов. Также предпочла белой блузке запах от Holland Cooper стоимостью 146 долларов.

Роскошные волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Уши Кэтрин украсили золотые серьги с жемчужными подвесками.



Кейт Миддлтон на рабочей встрече / Фото с инстаграмма принцессы Уэльской



Кейт Миддлтон на рабочей встрече / Фото с инстаграмма принцессы Уэльской