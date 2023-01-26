Принцесса уже вернулась к работе после рождественских каникул, но все еще редко появляется на публике. Рабочую встречу Кейт Миддлтон провела в Виндзорском замке.
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Принцесса встретилась с экспертами по академическим кругам, науке и сектору дошкольного образования. Миддлтон намерен использовать их советы в работе над программой раннего развития Royal Foundation Centre.
Новый look Кейт Миддлтон
На встрече принцесса предстала перед коллегами в черном коротком жакете от одного из любимых брендов Alexander McQueen за 1527 долларов и черных штанах от Roland Mouret стоимостью 960 долларов. Также предпочла белой блузке запах от Holland Cooper стоимостью 146 долларов.
Роскошные волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Уши Кэтрин украсили золотые серьги с жемчужными подвесками.
Кейт Миддлтон на рабочей встрече / Фото с инстаграмма принцессы Уэльской
Кейт Миддлтон на рабочей встрече / Фото с инстаграмма принцессы Уэльской
Напомним, в начале 2023 года Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила Ливерпульский госпиталь. Они своими глазами увидели современную больницу, которая улучшает качество обслуживания пациентов, улучшает безопасность и способствует выздоровлению стационарных пациентов. Тогда Кэтрин выбрала сдержанный и одновременно изысканный наряд. Она приехала в больницу в лаконичном черном платье длины ниже колен. Изящную талию подчеркнул черный ремешок. Поверх принцесса надела сине-зеленое пальто в клетку, а из обуви выбрала черные туфли-лодочки на каблуке.