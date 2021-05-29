Герцогиня Кембриджська вакцинувалася проти COVID-19. Кейт Міддлтон отримала першу дозу вакцини в п'ятницю, 28 травня. Наразі вона не розповідає, як почувається після проведення процедури.

Кейт Міддлтон вакцинувалася, повернувшись з туру Шотландією, де побувала разом із чоловіком принцом Вільямом. Про вакцинацію вона розповіла на офіційній сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 13 мільйонів користувачів мережі.

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Кейт Міддлтон вакцинувалася проти коронавірусу

На офіційному акаунті герцогів Кембриджських з'явився допис, на якому видно, як Кейт Міддлтон отримує дозу вакцини проти COVID-19.

Дружина принца Вільяма постала перед камерою у світлих джинсах, білій футболці та захисній масці. Волосся вона вклала рівно та забрала набік. На обличчі зробила звичний фірмовий повсякденний макіяж. Довершила повсякденний образ лаконічними сережками.

Вчора я отримала свою першу дозу вакцини проти COVID-19 у лондонському Науковому музеї. Я надзвичайно вдячна усім, хто бере участь у впровадженні. Дякую за все, що ви робите,

– наголосила Міддлтон.

Додамо, Кетрін не розповіла, якою саме вакциною отримала щеплення. Проте вона на власному прикладі показала важливість цієї процедури та її популяризації у суспільстві.

Серед членів королівської родини Великої Британії, крім Кейт Міддтон та принца Вільяма, також вже вакцинувалися Єлизавета II, принц Чарльз та герцогиня Камілла.