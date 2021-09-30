Кейт Міддлтон у спортивному костюмі зіграла регбі: ефектні фото герцогині

Герцоги Кембриджські з робочим візитом приїхали в Північну Ірландію. Подружжя побувало в регбі-клубі, де де зустрілося з гравцями, тренерами та волонтерами, які беруть участь в ініціативі Sport Uniting Communities. Кейт Міддлтон для такої поїздки обрала відповідне вбрання – спортивний костюм.

Герцоги Кембриджські вже частіше з'являються на публіці. Зокрема, вони повернулися до робочих поїздок і однією з перших країн, яку відвідали після відпустки, стала Північна Ірландія.

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Спортивний образ Кейт Міддлтон

Оскільки Кейт їхала у регбі-клуб, то й вбрання обирала відповідне. Вона постала перед публікою у спортивній куртці Define від Lululemon, яку поєднала з класичними штанами і кросівками New Balance x Sweaty Betty Vazee.

Волосся герцогиня вклала у локони й зібрала у хвіст. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон і принц Вільям у Північній Ірландії / Фото з інстаграму герцогів



Кейт Міддлтон і принц Вільям у Північній Ірландії / Фото з інстаграму герцогів

Принц Вільям зіграв регбі в темно-синіх штанах і блакитному светрі, під який одягнув світлу сорочку. Також поєднав одяг з кросівками.

Зазначимо, що цього разу Кейт і Вільям не одягали захисні маски.

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Принц Вільям у Північній Ірландії / Фото з інстаграму герцогів



Кейт Міддлтон і принц Вільям у Північній Ірландії / Фото з інстаграму герцогів

Текст публікації герцогів Кембриджських:

Чудовий день активності в оточенні гравців, тренерів та волонтерів, які беруть участь в ініціативі "Спільноти, що об'єднують спорт".

Проєкт є співпрацею між Ірландською футбольною асоціацією, Ольстерською гельською спортивною асоціацією та Ольстерським регбі й має на меті сприяти миру та примиренню.

Спільноти, що об'єднують спорт, використовують можливості кожного виду спорту, щоб сприяти змістовному, цілеспрямованому та стійкому контакту між людьми з різним походженням. Зокрема, об'єднанню в релігійній сфері та зміцненню стосунків.