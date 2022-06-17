Кейт Міддлтон сіла за круглий стіл у рожевому костюмі: стильний образ герцогині

Герцогиня Кембриджська відвідала важливий робочий захід. Вона з'явилась перед міністрами у стильному костюмі.

Дружина принца Вільяма відвідала важливий робочий захід. Вона сіла за круглий стіл з міністрами уряду Королівського фонду раннього дитинства у Королівському інституті в Лондоні.

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Кейт Міддлтон на черговому заході

Герцогиня Кембриджська повідомила, що минув рік відтоді, як вона з колегами запустила Королівський фонд для дітей. Разом з міністрами Кетрін обговорила дослідження в галузі раннього розвитку дітей.

Сьогодні була ще одна нагода висвітлити унікальну важливість перших п'яти років і значний вплив, який він має на наше подальше життя. Це може бути складним питанням, але у нас є можливість допомогти формувати майбутнє,

– поділилась герцогиня.



Кейт Міддлтон на заході / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

На робочий захід Кейт Міддлтон прийшла у стильному образі. Вона одягнула трендовий ніжно-рожевий костюм від Alexander McQueen. Його герцогиня поєднала з білим топом та елегантними туфлями-човниками підборах.

Дружина принца Вільяма доповнила літній аутфіт сережками та намистом від Mappin & Webb. Вона розпустила волосся й вклала його локонами та підкреслила риси обличчя легким макіяжем.



Кейт Міддлтон на заході / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

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