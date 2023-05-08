Нова ера монархії: який таємний сенс мали розкішні головні убори Кейт Міддлтон та Шарлотти
Джерело:Vogue
На коронації Чарльза ІІІ Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта постали не в тіарах, а квіткових головних уборах. Стало відомо, що означають ці прикраси та яким символом є для монархії.
Коронація Чарльза ІІІ, вбрання королівських осіб та їхня символіка – досі обговорювані об'єкти в мережі. На церемонії здивувала принцеса Уельська, яка порушила багатовікову традицію та постала у головному уборі.
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Що означають головні убори Кейт і Шарлотти
Кейт Міддлтон прикрасила зачіску убором від Jess Collett x Alexander McQueen з кришталю та срібної нитки у вигляді пелюсток.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
У схожому обручі-уборі постала принцеса Шарлотта, її прикраса була меншою та більш лаконічною.
Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Як пояснюють експерти, Чарльз ІІІ запровадив у своїй коронації незвичний мотив. Монарх включив у запрошення Зелену Людину – це герой британського фольклору, що символізує відродження та весну. Він носить корону з дуба та інші квіти.
Одягнувши такі головні убори, принцеса Уельська та принцеса Шарлотта віддали данину побажанням і вподобанням короля. Адже він все життя цікавився природою та навколишнім середовищем.
Окрім того, напередодні коронації було чимало розмов, чи постане Кейт Міддлтон у тіарі, чи обере інший, свій варіант. Вочевидь, Кетрін пішла своїм шляхом, що називають "новою ерою монархії". За нею повторила і маленька Шарлотта.
- Зауважимо, не менш приголомшливим було й вбрання принцеси Уельської. Вона постала у сукні кольору слонової кістки від Alexander McQueen. Це вбрання з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником. Зверху Кетрін накинула мантію з усіма регаліями. У білій сукні та накидці була й принцеса Шарлотта.
- Вибір білого кольору більш очевидний та зрозумілий. На всі урочисті події у Великій Британії заведено одягати світле вбрання. Члени королівської родини віддавна носять на коронаціях біле, демонструючи нові починання й шлях.