Коронація Чарльза ІІІ, вбрання королівських осіб та їхня символіка – досі обговорювані об'єкти в мережі. На церемонії здивувала принцеса Уельська, яка порушила багатовікову традицію та постала у головному уборі.

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Що означають головні убори Кейт і Шарлотти

Кейт Міддлтон прикрасила зачіску убором від Jess Collett x Alexander McQueen з кришталю та срібної нитки у вигляді пелюсток.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У схожому обручі-уборі постала принцеса Шарлотта, її прикраса була меншою та більш лаконічною.



Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як пояснюють експерти, Чарльз ІІІ запровадив у своїй коронації незвичний мотив. Монарх включив у запрошення Зелену Людину – це герой британського фольклору, що символізує відродження та весну. Він носить корону з дуба та інші квіти.

Одягнувши такі головні убори, принцеса Уельська та принцеса Шарлотта віддали данину побажанням і вподобанням короля. Адже він все життя цікавився природою та навколишнім середовищем.

Окрім того, напередодні коронації було чимало розмов, чи постане Кейт Міддлтон у тіарі, чи обере інший, свій варіант. Вочевидь, Кетрін пішла своїм шляхом, що називають "новою ерою монархії". За нею повторила і маленька Шарлотта.