Кейт Міддлтон привітала з Днем матері та розчулила сімейними фото з дітьми

Королівська сім'я разом із Великою Британією святкує День матері. Кейт Міддлтон з цієї нагоди зворушила сімейними фото з дітьми.

День матері у Великій Британії святкують не в другу неділю травня, а 19 березня. Зі святом вже привітав король Чарльз III та королева-консорт Камілла, а тепер допис опублікувало подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

До слова Ліні Костенко – 93: 5 зворушливих віршів поетеси про кохання

Кейт Міддлтон святкує День матері

На сторінці королівської пари з'явилися зворушливі кадри принцеси Уельської з дітьми. На першому фото Кейт Міддлтон позує на гілках дерев у білій блузці та джинсах, з розпущеним волоссям, вкладеним у хвилі. Біля неї – принц Джордж й Луї та принцеса Шарлотта.



Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму Кейт Міддлтон

На іншому кадрі тільки принцеса Кетрін та принц Луї. Вона тримає на руках 4-річного хлопчика й грається з ним. Ці фото були зроблені у Сандрінгемі минулого року.



Кейт Міддлтон з Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї

"Вітання з Днем матері від нашої сім'ї до ваших", – поділилися принц та принцеса Уельські.