День матери в Великобритании празднуют не во второе воскресенье мая, а 19 марта. С праздником уже поздравил король Чарльз III и королева-консорт Камилла, а теперь сообщение опубликовали супруги принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон отмечает День матери

На страничке королевской пары появились трогательные кадры принцессы Уэльской с детьми. На первом фото Кейт Миддлтон позирует на ветках деревьев в белой блузке и джинсах с распущенными волосами, уложенными в волны. Возле нее – принц Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.



Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма Кейт Миддлтон

На другом кадре только принцесса Кэтрин и принц Луи. Она держит на руках 4-летнего мальчика и играет с ним. Эти фотографии были сделаны в Сандрингеме в прошлом году.



Кейт Миддлтон из Луи / Фото из инстаграма королевской семьи

"Поздравления с Днем матери от нашей семьи к вашим", – поделились принц и принцесса Уэльски.

Добавим, Кейт Миддлтон признавалась, что любит готовить для своих детей. Рацион принцессы и принцев формируется из овощей и фруктов, домашнего карри и пиццы, творожной пасты. Когда у принцессы Уэльской не так уж много времени, она делает британскую классику – тосты с фасолью. Интересно, что часто в процесс приготовления Кэтрин привлекает сыновей и дочь.