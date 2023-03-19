День матери в Великобритании празднуют не во второе воскресенье мая, а 19 марта. С праздником уже поздравил король Чарльз III и королева-консорт Камилла, а теперь сообщение опубликовали супруги принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
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Кейт Миддлтон отмечает День матери
На страничке королевской пары появились трогательные кадры принцессы Уэльской с детьми. На первом фото Кейт Миддлтон позирует на ветках деревьев в белой блузке и джинсах с распущенными волосами, уложенными в волны. Возле нее – принц Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.
Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма Кейт Миддлтон
На другом кадре только принцесса Кэтрин и принц Луи. Она держит на руках 4-летнего мальчика и играет с ним. Эти фотографии были сделаны в Сандрингеме в прошлом году.
Кейт Миддлтон из Луи / Фото из инстаграма королевской семьи
"Поздравления с Днем матери от нашей семьи к вашим", – поделились принц и принцесса Уэльски.