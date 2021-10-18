Кейт Міддлтон та принц Вільям виступили на церемонії: фото вишуканого образу герцогині

Герцоги Кембриджські завітали на церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards. Королівське подружжя виступило з промовою. Кейт Міддлтон для появи на публіці одягнула особливу лавандову сукню.

У неділю, 17 жовтня, у лондонському палаці Alexandra Palace відбулась церемонія вручення премії Earthshot Prize Awards. Вона пройшла вперше, а її почесними гостями стали герцоги Кембриджські.

Дивіться також Кейт Міддлтон з'явилась на діловій зустрічі у зеленому пальті: фото трендового образу

Кейт Міддлтон та принц Вільям допомогли заснувати таку премію з допомогою Королівського фонду. Все тому, що її тематика – охорона навколишнього середовища, чому часто приділяє увагу подружжя. На сцені герцогиня виступила з промовою.

"Природа життєво важлива для всіх нас. Процвітаючий природний світ регулює наш клімат, зміцнює наше фізичне і психічне здоров'я і допомагає прогодувати наші сім'ї. Ми занадто довго нехтували нашими просторами, і тепер стикаємося з низкою проблем. Якщо ми не будемо діяти зараз, ми назавжди дестабілізуємо нашу планету і позбавимо наших дітей майбутнього, якого вони заслуговують", – наголосила Кетрін.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Образ Кейт Міддлтон

Для чергової публічної появи герцогиня Кембриджська обрала лавандову сукню довжини максі від улюбленого бренду Alexander McQueen. Широкий блискучий пояс підкреслив тонку талію. Таке вбрання дружина принца Вільяма вже одягала 10 років тому на один із заходів у Лос-Анджелесі.

Вибір був зроблений навмисно: організатори просили гостей не купувати нове вбрання, а підтримати розумне споживання.

Кейт Міддлтон доповнила образ вишуканими сережками-підвісками. Волосся вона розпустила та вклала локонами. Look завершував макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Останні виходи дружини принца Вільяма