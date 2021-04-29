Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новими фото з нагоди 10 річниці весілля

Королівська пара Кейт Міддлтон і принца Вільяма 29 квітня відзначила "олов'яне" весілля. З нагоди 10-річчя шлюбу вони влаштували романтичну зйомку поблизу Кенсінгтонського палацу, підкоривши світ новими зворушливими кадрами.

Фотосесія відбулася раніше цього тижня. Автором розкішних портретів став королівський фотограф Кріс Флойд. Йому вдалося підловити пару в теплих обіймах та зі щирими усмішками на обличчях.

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Знято цього тижня напередодні 10-ї річниці весілля герцога та герцогині Кембриджських,

– йдеться в підписі до фото.

Для зйомки Кейт Міддлтон підібрала ніжний жіночний образ. Вона одягла легку сукню з блакитним квітковим принтом. Шифоновий верх небесного кольору з V-подібним декольте розкішно поєднувався з вільним білим низом.

Святковий аутфіт Кейт довершила лаконічною коштовною підвіскою і вишуканою зачіскою з голлівудськими локонами. Поряд з красунею-дружиною принц Вільям постав у джинсовій сорочці, яка виднілася під джемпером, і темно-синіх штанах.

Додамо, на особистій сторінці в інстаграмі королівський фотограф Кріс Флойд опублікував один зі зворушливих кадрів і зізнався, що під час цієї зйомки вперше відвідав місто Кембридж. Він поділився своїми враженнями від зустрічі з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.

"Того ж дня, за дивовижним збігом обставин, був і день, коли мене попросили сфотографувати герцога та герцогиню Кембриджських на їх десяту річницю весілля. Було приємно провести час із ними у Кенсінгтонському палаці, особливо зважаючи на те, що герцогиня захоплюється фотографією. З ювілеєм", – поділився і привітав Кріс Флойд.

Нагадаємо, принц Вільям одружився з університетською подругою Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року після восьмирічних стосунків. У подружжя троє дітей – 7-річний принц Джордж, 5-річна принцеса Шарлотта та 3-річний принц Луї.