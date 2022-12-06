Кейт Міддлтон і принц Вільям показали ніжні почуття в США: романтичні фото

Принц та принцеса Уельські побували з офіційним візитом у США. Там вони провели церемонію вручення премії The Earthshot Prize 2022. Публіку зачарували фото подружжя, де вони показали щирі почуття.

Це був перший візит пари в США за 8 років подружнього життя. Кейт Міддлтон для цієї поїздки підготувала 7 вишуканих образів, якими зачарувала американців.

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Романтичні фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Подружжя опублікувало на офіційній сторінці в інстаграмі кілька чорно-білих кадрів з того візиту. Їх зробили на церемонії The Earthshot Prize 2022, яка відбулася в останній день візиту пари в Америку. Туди Кейт Міддлтон одягнула розкішну зелену сукню та кольє-чокер з діамантами і смарагдами, який колись належав принцесі Діані.

Тепер королівська сім'я показала, що було за лаштунками премії. На фото видно ніжні почуття, які є між Кейт і Вільямом.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон прилетіли в США 1 грудня. 3 дні вони провели в Бостоні. Там мали кілька робочих подій: