Кейт Міддлтон і принц Вільям показали ніжні почуття в США: романтичні фото

6 грудня 2022, 17:14
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інстаграм принца і принцеси Уельських

Принц та принцеса Уельські побували з офіційним візитом у США. Там вони провели церемонію вручення премії The Earthshot Prize 2022. Публіку зачарували фото подружжя, де вони показали щирі почуття.

Це був перший візит пари в США за 8 років подружнього життя. Кейт Міддлтон для цієї поїздки підготувала 7 вишуканих образів, якими зачарувала американців. 

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Романтичні фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Подружжя опублікувало на офіційній сторінці в інстаграмі кілька чорно-білих кадрів з того візиту. Їх зробили на церемонії The Earthshot Prize 2022, яка відбулася в останній день візиту пари в Америку. Туди Кейт Міддлтон одягнула розкішну зелену сукню та кольє-чокер з діамантами і смарагдами, який колись належав принцесі Діані. 

Тепер королівська сім'я показала, що було за лаштунками премії. На фото видно ніжні почуття, які є між Кейт і Вільямом. 

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон прилетіли в США 1 грудня. 3 дні вони провели в Бостоні. Там мали кілька робочих подій:

  • зустріч з мером Бостона та американцями;
  • гра Національної баскетбольної асоціації між Boston Celtics та Miami Heat у TD Garden;
  • візит до порту Грінтаун Лабс;
  • зустріч у Центрі розвитку дитини в Гарвардському університеті;
  • церемонію вручення премії The Earthshot Prize 2022.
Автор: Христина Кобак