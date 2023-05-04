Коронація Чарльза ІІІ запланована на суботу, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві. Поки тривають останні приготування, з'являються припущення про те, які прикраси та тіару одягне невістка короля Кейт Міддлтон.

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Яку тіару одягне Кейт Міддлтон на коронацію Чарльза ІІІ

З моменту одруження з принцом Вільямом принцеса Уельська одягала лише три історичні головні убори – тіару "Німб" на весілля 2011 року, тіару "Квітка лотоса" з діамантами та перлами й одну з улюблених прикрас принцеси Діани – тіару "Вузлики кохання".

Спочатку припускали, що на коронації Чарльза ІІІ вона з'явиться в одній з них, але The Times з'ясував, що Кейт Міддлтон взагалі відмовиться від діадеми й обере квітковий головний убір. Про це повідомили після того, як гостей попросили вдягнутися простіше.

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Кейт Міддлтон віддасть шану принцесі Діані

Експерти з ювелірних виробів стверджують, що Кейт Міддлтон обов'язково вшанує покійну принцесу Діану під час такої культової церемонії як коронація Чарльза ІІІ.

Бен Робертс, що керує ювелірною компанією Clogau та є експертом з королівських коштовностей, вважає, що принцеса Уельська підбере "одні з найвідоміших реліквій королівської родини". Наприклад, щось зі знаменитого сапфірового комплекту принцеси Діани – кулон і сережки з діамантами та сапфірами. Про це інформує Daily Express.

Усі погляди будуть прикуті до принцеси Уельської, яка неодмінно приверне увагу своїм класичним, але особистим підходом до стилю. Новий титул Кейт несе велику відповідальність, а це означає, що за її участю під час коронації будуть уважно стежити, тому потрібен яскравий образ,

– прокоментував королівський експерт з моди Джош Берч Джонс.

На його думку, Кейт Міддлтон може з'явитися в сукні-пальто британського бренду Catherine Walker, який носила принцеса Діана. Про це Джош Берч Джонсон розповів Page Six.