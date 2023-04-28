У бюджетній сукні Zara: Кейт Міддлтон з принцом Вільямом прибули з емоційним візитом до Аберфана
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принц Вільям та Кейт Міддлтон приїхали в Аберфан, щоб вшанувати пам'ять загиблих там через катастрофу. Принцеса Уельська постала у стриманому бюджетному образі.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон днями прибули до Уельсу. Вони відвідали меморіальний сад Аберфана, де у 1966 році сталась трагедія.
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Принц і принцеса Уельські в Аберфані
Меморіальний сад в Аберфані свого часу відкрила королева Єлизавета II, у пам'ять про тих, хто загинув. На це місце приїхало королівське подружжя.
Вільям та Кейт поспілкувалися з мешканцями, родичами загиблих і з тими, кому вдалось вижити попри трагедію. Вони опустили голови на пам'ять про померлих та поклали квіти.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Образ принцеси
Кейт Міддлтон одягнулась відповідно. Вона постала у бюджетній чорно-білій сукні з принтом від Zara та чорному пальті бренду Catherine Walker. Весь цей одяг Кетрін вже одягала раніше.
Образ принцеси Уельської доповнювали чорні високі чоботи, сумочка та лаконічні аксесуари.