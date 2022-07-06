У королівського подружжя Йорданії Ранії та Абдалли II четверо дітей – двоє синів і двоє доньок. Старшу вони вже віддають заміж. 25-річній Іман освідчилися 5 липня в присутності батьків і родини.

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Принцеса Йорданії Іман виходить заміж

Вітаю, моя дорога Іман. Твоя усмішка завжди була подарунком любові, яким я дорожила з дня твого народження. Я бажаю тобі та Джамілю життя, наповненого любов'ю та сміхом,

– привітала доньку Ранія.

Її нареченим став венесуелець Джаміль Олександр Терміотіс. Він займається інвестиціями й працює керівним партнером нью-йоркського фонду венчурного капіталу.

Старша донька королеви Ранії з нареченим / Фото з інстаграму королівської сім'ї