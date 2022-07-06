У королівського подружжя Йорданії Ранії та Абдалли II четверо дітей – двоє синів і двоє доньок. Старшу вони вже віддають заміж. 25-річній Іман освідчилися 5 липня в присутності батьків і родини.
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Принцеса Йорданії Іман виходить заміж
Вітаю, моя дорога Іман. Твоя усмішка завжди була подарунком любові, яким я дорожила з дня твого народження. Я бажаю тобі та Джамілю життя, наповненого любов'ю та сміхом,
– привітала доньку Ранія.
Її нареченим став венесуелець Джаміль Олександр Терміотіс. Він займається інвестиціями й працює керівним партнером нью-йоркського фонду венчурного капіталу.
Старша донька королеви Ранії з нареченим / Фото з інстаграму королівської сім'ї
- Принцеса Іман бінт Абдулла здобула освіту у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, але після навчання повернулася до Йорданії.
- Вона регулярно відвідує офіційні заходи з батьками й з дитинства літає світом з публічними виступами. З Ранією та Абдаллою II Іман була в королівському турі у Великій Британії, Франції, Італії та Китаї.