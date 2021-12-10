Кейт Міддлтон і принц Вільям показали нову різдвяну листівку: сімейне фото з Йорданії

Герцоги Кембриджські представили чергову зворушливу різдвяну листівку. Для неї королівська сім'я обрала фото, зроблене в Йорданії на початку року.

Напередодні різдвяних та новорічних свят вся королівська родина презентує свої листівки, які надсилають рідним і близьким. Першими це зробили герцоги Кембриджські, які опублікували фото з листівки на офіційній сторінці в інстаграмі.

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Різдвяна листівка герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон і принц Вільям вітатимуть усіх зі святами незвичним кадром. Для листівки цього року вони обрали фото, яке зробили на початку 2021 року під час сімейного відпочинку в Йорданії.

Оскільки родина перебувала у теплих краях, то й перед камерою вони позують у легких літніх вбраннях. Принц Вільям одягнув коричневу футболку-поло, принц Джордж сорочку з армійським принтом, а принц Луї – блакитну футболку. Усі чоловіки на знімку позують у світлих шортах.

Натомість герцогиня Кембриджська і принцеса Шарлотта обрали для кадру сукні. Принцеса Шарлотта – біло-блакитну з рюшами на рукавах, а Кейт Міддлтон – кольору хакі з поясом, що підкреслив її фігуру.

Кейт Міддлтон вклала волосся пишними локонами, на її обличчі був легкий макіяж. Одну руку вона поставила на коліно принца Вільяма, а другою підтримувала Джорджа. Помітно, що вся королівська сім'я розслаблена і щаслива.

Раді поділитися новим зображенням родини, яке зображено на цьогорічній різдвяній листівці,

– написали герцоги під кадром.



Різдвяна листівка герцогів Кембриджських / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Автором кадру став королівський фотограф Метт Портеус. У пресі зазначають, що Йорданія – важливе місце для Кейт Міддлтон. На Близькому Сході вона провела частину свого дитинства, бо там її батько працював диспетчером авіакомпанії British Airways.