Принцеса Шарлотта рідко з'являється на публіці разом із батьками. Зазвичай вона лише позує з ними на камеру, але й це буває не часто. Тому кожен знімок правнучки Єлизавети II привертає особливу увагу публіки та розлітається мережею.

Дивіться також Світлини Кейт Міддлтон з'явились на фотовиставці в лондонському музеї

Нове фото принцеси Шарлотти

На світлині дівчина зображена в блакитній футболці та рожевих шортах з квітковим принтом білого кольору. Довге волосся Шарлотти розпущене, спадає на плечі. У руках принцеса ніжно тримала маленького метелика.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Публікацію герцоги Кембриджські зробили в рамках ініціативи Big #ButterflyCount, яка зараз проходить у Великій Британії.

Всіх охочих закликають дбати про цих неймовірних істот, оскільки вони не лише дуже красиві, а й надзвичайно важливі. Метелики багато означають для екосистеми, адже є запилювачами та компонентами харчового ланцюга.