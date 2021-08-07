Принцесса Шарлотта редко появляется на публике вместе с родителями. Обычно она только позирует с ними на камеру, но и это бывает не часто. Поэтому каждый снимок правнучки Елизаветы II привлекает особое внимание публики и разлетается по сети.

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Новое фото принцессы Шарлотты

На фотографии девушка изображена в голубой футболке и розовых шортах с цветочным принтом белого цвета. Длинные волосы Шарлотты распущенные, спадают на плечи. В руках принцесса нежно держала маленькую бабочку.

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Публикацию герцоги Кембриджские сделали в рамках инициативы Big #ButterflyCount, которая сейчас проходит в Великобритании.

Всех желающих призывают заботиться об этих невероятных существах, поскольку они не только очень красивые, но и очень важны. Бабочки много значат для экосистемы, ведь являются опылителями и компонентами пищевой цепи.