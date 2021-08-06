Очевидно, Кейт Міддлтон пишається тим, що світлини її авторства з'явились на фотовиставці в Імперському воєнному музеї Лондона. Переглянути їх можна відсьогодні, 6 серпня. Експозиція буде доступна до 7 січня 2022 року.

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Для мене велика честь стати частиною нової фотовиставки в лондонському Імперському воєнному музеї, на якій зібрано понад 50 портретів тих, хто пережив Голокост,

– поділилась Кейт Міддлтон.

"Ці фотографії фіксують особливий зв'язок між людьми, що пережили Голокост, і молодим поколінням їхніх сімей, і нагадують нам про колективну відповідальність за те, щоб їхні історії продовжували жити", – йдеться в публікації.

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Нагадаємо, наприкінці січня 2020 року Кейт Міддлтон представила фотопроєкт, присвячений пам'яті жертв Голокосту: