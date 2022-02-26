Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримали Україну: "Ми разом з президентом і всім народом"

Герцоги Кембриджські порушили королівський протокол і підтримали Україну у цей непростий час. Кейт і Вільям наголосили, що вони разом з президентом і всім українським народом.

Згідно з протоколом члени королівської родини не можуть висловлюватися щодо політичних ситуацій. Та герцоги Кембриджські не змогли залишитися осторонь війни, через яку зараз потерпає український народ.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримали Україну

У жовтні 2020 року Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою зустрічалися з герцогами у Віндзорському замку. Офіційна зустріч відбулася в рамках візиту президентського подружжя України до Великої Британії. Кейт і Вільям пригадали, що тоді спілкувалися про надію та оптимізм президента щодо майбутнього України.

Сьогодні ми разом з Президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє,

– наголосили герцоги Кембриджські.

Зазначимо, підтримали українців і принц Гаррі й Меган Маркл, які зараз перебувають в США. Вони виступили проти жорстокого порушення міжнародного та гуманітарного права й закликали світових лідерів зробити те саме.

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