Кейт Міддлтон приголомшила яскравим образом у червоному пальті: ефектні кадри

Дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон приголомшила новим ефектним аутфітом. Вона приєдналася до акції "Книжкові феї", для якої обрала розкішне яскраве пальто червоного кольору.

Герцогиня Кембриджська незмінно вражає вишуканими образами. Вона є прикладом для багатьох дівчат у різних куточках світу, адже постійно демонструє жіночність та елегантність.

Цікаво Кейт Міддлтон з'явилася у вишуканій блузці, яку одягала 10 років тому

Яскравий look Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма для нової події обрала розкішне вбрання. Кейт позувала спиною до камери в довгому пальті червоного кольору, яке підкреслило струнку фігуру. Такий look Міддлтон поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах.

Розкішне густе волосся герцогиня вклала у красиві локони. Ймовірно, на обличчі вона зробила фірмовий бездоганний макіяж у коричневих відтінках.

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На кадрах видно, яке Кетрін прогулюється з книжкою в руках. Судячи з геолокації, це відбулося в Кенсінгтонському палаці.

Кейт Міддлтон приєдналася до акції "Книжкові феї", щоб поділитися копіями Hold Still – спеціальної книги, яка документує унікальну колекцію фотографій й продається у Великій Британії.

"Кожен примірник прикрашений золотою книжковою наклейкою-казкою, золотою стрічкою, а всередині є лист герцогині. Щоб зробити цю діяльність особливішою, книжкові феї, судді Hold Still та учасники останніх 100 зображень залишають копії в місцях, які дали їм надію", – зазначено в дописі.