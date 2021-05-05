Кейт Міддлтон обрала синій жакет і класичні штани для інтерв'ю: фото

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон виступила в ролі інтерв'юера та поспілкувалася з акушеркою з Уганди. Для запису розмови вона обрала класичне вбрання, поєднавши синій жакет з чорними штанами.

До Міжнародного дня акушерки, який відзначають 5 травня, Кейт Міддлтон взяла інтерв'ю в акушерки з Уганди Гаррієт Наїги. Публікація з'явилася в травневому номері британського видання Nursing Times.

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"Гаррієт поговорила з герцогинею Кембриджською про свою роботу в Уганді як медсестри та засновниці MILCOT – громадської організації, що надає поради та підтримку вразливим жінкам та дівчатам", – йдеться в дописі Кенсінгтонського палацу.

Образ Кейт Міддлтон для інтерв'ю

Для першої появи після святкування 10 річниці весілля герцогиня Кембриджська обрала вбрання в діловому стилі. Вона одягла чорний топ та жакет від Zara трендового кольору електрик, який поєднала з класичними штанами.

До стриманого образу Кейт Міддлтон підібрала лаконічні золоті сережки та масивний перстень з дорогоцінним каменем. Волосся вона розпустила та елегантно вклала кілька пасма назад. Дружина принца Вільяма зробила фірмовий денний макіяж, виділивши очі темними тінями.

Кейт Міддлтон / Фото Кенсінгтонський палац

Кейт Міддлтон / Фото Кенсінгтонський палац