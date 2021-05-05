К Международному дню акушерки, который отмечают 5 мая, Кейт Миддлтон взяла интервью у акушерки из Уганды Гарриет Наиги. Публикация появилась в майском номере британского издания Nursing Times.

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"Гарриет поговорила с герцогиней Кембриджской о своей работе в Уганде как медсестры и основательницы MILCOT – общественной организации, оказывающей советы и поддержку уязвимым женщинам и девушкам", – говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Образ Кейт Миддлтон для интервью

Для первого появления после празднования 10 годовщины свадьбы герцогиня Кембриджская выбрала наряд в деловом стиле. Она надела черный топ и жакет от Zara трендового цвета электрик, который соединила с классическими штанами.

К сдержанному образу Кейт Миддлтон подобрала лаконичные золотые серьги и массивный перстень с драгоценным камнем. Волосы она распустила и элегантно уложила несколько прядей назад. Супруга принца Уильяма сделала фирменный дневной макияж, выделив глаза темными тенями.

Кейт Миддлтон / Фото Кенсингтонский дворец

Кейт Миддлтон / Фото Кенсингтонский дворец