У блакитній сукні в білий горошок: Кейт Міддлтон показала новий яскравий образ

Герцоги Кембриджські відвідали дев'ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату 2022 року у Всеанглійському клубі лаунтенісу та крокету в Лондоні. Там Кейт Міддлтон зачарувала публіку бездоганним зовнішнім виглядом у яскравій сукні.

Герцоги Кембриджські, як завжди, були неперевершені. На обличчях Кейт і Вільяма сяяла усмішка. Подружжю подобаються спільні публічні виходи, закохані не соромляться показувати ніжні почуття, які є між ними.

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Яскравий look Кейт Міддлтон

Кетрін одягнула на захід блакитну сукню з принтом у білий горох від Alessandra Rich довжини нижче колін. Поєднала вбрання з білими туфлями-човниками на підборах. Серед аксесуарів її образ доповнили улюблена каблучка, перлинні сережки, маленька біла сумочка Mulberry та сонцезахисні окуляри Finlay, оправа яких мала леопардовий принт.

Волосся вона вклала у легкі хвилі й розпустила. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями й чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

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Принц Вільям позував поруч з дружиною в темних штанах, світло-сірому піджаку, блакитній сорочці та краватці. Оскільки на вулиці було досить сонячно, то герцог також доповнив образ окулярами.

Нагадаємо, наприкінці червня подружжя відвідало Brixton House, що в Лондоні. Там герцоги ознайомилися з молодіжною програмою ELEVATE, що спрямована на виховання наступного покоління британських творчих талантів. Також подружжя побувало на семінарі з фільмування та фотографії. Дружина принца Вільяма постала перед публікою в білосніжному блейзері від Alexander McQueen, який вже вдягала на Ямайці під час недавнього туру Карибським морем.