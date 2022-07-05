Спеціальне пам'ятне видання з Каміллою вийде у середу, 13 липня. На титульній сторінці майбутня королева-консорт сидить на лавці у зеленому саду поруч з горщиком квітів. Вона одягнула ніжно-блакитну сукню у білий квітковий принт та блакитний кардиган поверх.

До слова З'являтиметься на людях ще рідше: Єлизавета ІІ передала частину повноважень сину Чарльзу



Герцогиня Корнуольська у саду власного маєтку / Фото з інстаграму Кларенс-Хаус



Камілла на обкладинці Country Life Magazine / Фото з інстаграму Кларенс-Хаус

Оскільки Камілла не лише постала на обкладинці, а й стала запрошеним редактором, то запросила до роботи Кейт Міддлтон. Зйомка відбулась у будинку Камілли у Вілтширі, Ray Mill House. Судячи з фото, жінки весело провели час разом.



Кейт Міддлтон фотографувала Каміллу / Фото з інстаграму Кларенс-Хаус

Варто додати, що Кейт Міддлтон давно займається професійною фотографією. Майже усі офіційні портрети королівської сім'ї з нагоди днів народжень виконує саме вона. До прикладу, вона щороку фотографує своїх дітей принца Джорджа, Луї та принцесу Шарлотту.

Важливо, що напередодні платинового ювілею правління Єлизавета II оголосила, що хоче бачити герцогиню Корнуольську королевою-консортом. Від титулу "королеви" він відзначається тим, що перший може вручатись лише тим жінкам, хто отримав можливість правління по лінії спадкування. Тоді як королева-консорт – титул, що вручається дружині короля, у цьому випадку – першого сина Єлизавети II принца Чарльза, який є першим спадкоємцем на корону.