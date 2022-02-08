Кейт Міддлтон постала у клітчастому блейзері на діловій зустрічі: фото стильного образу

Кейт Міддлтон днями з'явилась на зустрічі з волонтерами. Герцогиня постала перед публікою у стильному образі.

Дружина принца Вільяма підкорила новим виходом. Вона побувала на семінарі у Лондоні, зустрівшись з учасниками щотижневої групи PACT Southwark MumSpace, повідомляє 24 канал. Учасники цієї групи є волонтерами, вони надають підтримку молодим батькам та допомагають у розв'язанні різних проблем.

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Образ Кейт Міддлтон

Для чергової появи на публіці герцогиня Кембриджська постала у стильному та елегантному образі. Вона приміряла чорну кофтинку та штани у тон прямого крою. Зверху Кетрін одягнула чорно-білий блейзер з клітчастим принтом.

Кейт Міддлтон підкреслила фігуру шкіряним поясом, а вбрання поєднала із замшевими туфлями на стійких підборах. Елегантні аксесуари – сережки та підвіска на тонкому ланцюжку вдало доповнили образ.

Герцогиня розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. Вона підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою, завершивши look.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

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