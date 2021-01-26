З нагоди дня народження поета Роберта Бернса, яке в Шотландії вважається національним святом, герцоги Кембриджські влаштували традиційний обід для медиків. Королівська пара записала лікарям відеозвернення, для якого Кейт Міддлтон обрала брендову сукню.

Джерело: інстаграм герцогів Кембриджських

Відео подружжя зняло у світлій вітальні розкішного маєтку на тлі фото з сімейних архівів. Перед камерою герцогиня Кембриджська красувалась у червоній картатій сукні.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям публічно подякували працівникам лікарні Ninewells в місті Данді, що в Шотландії. Вони наголосили на жертовності лікарів у період розпалу коронавірусу та підготували для них святковий обід з національними стравами – гаґиси з гарніром "ніпс і татіс". Пара пригостила 200 медиків, а іншим 100 співробітникам передала подарункові коробки.

Новий образ Кейт Міддлтон

Для запису відеозвернення вона обрала теплу картату сукню червоного кольору з білим коміром і манжетами. Приталене вбрання довжини міді ідеально підкреслило струнку фігуру герцогині Кембриджської та тендітну талію. Це образ від улюбленої британської модельєрки знаменитості Емілії Вікстед. Його вартість становить 1 920 фунтів стерлінгів – майже 74 тисячі гривень.

Сукню Кейт Міддлтон довершила масивними золотими сережками з перлами, а волосся вклала рівно. Бездоганну зовнішність вона підкреслила макіяжем з акцентом на очі та ніжною рожевою помадою. У кадрі дружина принца Вільяма виглядала приголомшливо.