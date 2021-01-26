По случаю дня рождения поэта Роберта Бернса, который в Шотландии считается национальным праздником, герцоги Кембриджские устроили традиционный обед для медиков. Королевская пара записала врачам видеообращение, для которого Кейт Миддлтон выбрала брендовое платье.

Источник: инстаграм герцогов Кембриджских

Видео супруги сняли в светлой гостиной роскошного поместья на фоне фото из семейных архивов. Перед камерой герцогиня Кембриджская красовалась в красном клетчатом платье.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям публично поблагодарили работников больницы Ninewells в городе Данди в Шотландии. Они отметили жертвенность врачей в период разгара коронавируса и подготовили для них праздничный обед с национальными блюдами – хаггис с гарниром нипс и таттис. Пара угостила 200 медиков, а остальным 100 сотрудникам передала подарочные коробки.

Новый образ Кейт Миддлтон

Для записи видеообращения она выбрала теплое клетчатое платье красного цвета с белым воротником и манжетами. Приталенный наряд длины миди идеально подчеркнул стройную фигуру герцогини Кембриджской и тонкую талию. Это образ от любимого британского модельера знаменитостей Эмилии Викстед. Его стоимость составляет 1 920 фунтов стерлингов – почти 74 тысячи гривен.

Платье Кейт Миддлтон довершила массивными золотыми серьгами с жемчугом, а волосы уложила ровно. Безупречную внешность она подчеркнула макияжем с акцентом на глаза и нежной розовой помадой. В кадре супруга принца Уильяма выглядела потрясающе.