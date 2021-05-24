У жакеті Zara: Кейт Міддлтон показала бездоганний образ у турі Шотландією

Герцогиня Кембриджська приєдналася до принца Вільяма під час туру Шотландією. Для першого публічного виходу вона обрала вбрання насиченого кобальтового відтінку, який відповідає національним кольорам країни. Так, образ Кейт Міддлтон вже встигли охрестити як дипломатичний.

Ще в п'ятницю, 21 травня, принц Вільям розпочав тур Шотландією. Дружина Кейт Міддлтон приєдналася до нього лише в понеділок, 24 травня. Перший спільний вихід подружжя здійснило до благодійної організації Turning Point Scotland, яка спеціалізується на соціальній допомозі. Вони познайомилися з підопічними фонду та обговорили проблеми психічного здоров'я.

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Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська одразу підкорила світ бездоганним виглядом. Вона з'явилася на публіці у двобортному жакеті демократичного бренду Zara та плісированій спідниці довжини міді від британської марки Hope Fashion. Кейт Міддлтон ідеально скомбінувала одяг насиченого кобальтового кольору. У тон вона підібрала навіть захисну маску з принтом.

Вбрання дружина принца Вільяма поєднала з замшевими туфлями-човниками коричневого кольору від знаменитого Gianvito Rossi. З аксесуарів Кейт Міддлтон обрала клатч, яким довершувала пальто пісочного кольору під час появи на станції швидкої допомоги в районі Ньюгем. Вона одягла й лаконічні сережки та коштовну каблучку з заручин.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Шотландії / Фото Getty Images

Зазначимо, останній вихід Кейт Міддлтон в Лондоні, Музеї Вікторії та Альберта, вразив публіку не менше. Тоді вона з'явилася в бездоганній сукні з трендовим принтом і подовженим силуетом. Це вбрання від Alessandra Rich – одного з найулюбленіших дизайнерів герцогині Кембриджської.