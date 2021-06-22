Наприкінці цього року стартує проєкт Urban Nature Project, який спрямований допомогти людям відновити зв'язок зі світом природи. Ініціативу підтримала Кейт Міддлтон. Вона прибула до Музею природознавства в Лондоні, де поспілкувалась з його директором і місцевими школярами.

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Образ Кейт Міддлтон

Для публічного виходу герцогиня Кембриджська підібрала look у повсякденному стилі. Вона одягла світлі джинси прямого крою, які поєднала з базовим білим топом і ніжно-рожевим жакетом з манжетами від французького будинку моди Chloé. Його вартість становить 2 550 доларів – майже 70 тисяч гривень.

Вона довершила образ бюджетними білими кросівками від екологічного бренду Veja. Саме в них Кейт Міддлтон з'являлась з принцом Вільямом в університеті, в якому вони закрутили роман. Стильний образ герцогиня Кембриджська завершила золотими підвісками та сережками, а волосся вклала в легкі локони.

Кейт Міддлтон у повсякденному образі / Фото Getty Images