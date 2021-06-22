В конце этого года стартует проект Urban Nature Project, который направлен помочь людям восстановить связь с миром природы. Инициативу поддержала Кейт Миддлтон. Она прибыла в Музей естествознания в Лондоне, где пообщалась с его директором и местными школьниками.

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Образ Кейт Миддлтон

Для публичного выхода герцогиня Кембриджская подобрала look в повседневном стиле. Она надела светлые джинсы прямого кроя, которые сочетала с базовым белым топом и нежно-розовым жакетом с манжетами от французского дома моды Chloé. Его стоимость составляет 2 550 долларов – почти 70 тысяч гривен.

Она дополнила образ бюджетными белыми кроссовками от экологичного бренда Veja. Именно в них Кейт Миддлтон появлялась с принцем Уильямом в университете, в котором они закрутили роман. Стильный образ герцогиня Кембриджская дополнила золотыми подвесками и серьгами, а волосы уложила в легкие локоны.



Кейт Миддлтон в повседневном образе / Фото Getty Images