Кейт Міддлтон показала новий образ в розкішній синій сукні: фото виходу з чоловіком

Герцоги Кембриджські здійснили новий публічний вихід. Подружжя побувало на вечірньому прийомі з нагоди дня відкриття саміту COP26. Подія відбулася у великобританському місті Глазго.

Кейт Міддлтон, як завжди, підкорила публіку розкішним елегантним образом і похизувалася новою сукнею.

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Образ герцогині Кембридської

Дружина принца Вільяма обрала для виходу приталену сукню довжини нижче колін. Вбрання було трендового синього кольору й неабияк пасувало Кейт Міддлтон, підкреслило її витончену талію. Такий look жінка поєднала з темно-синіми туфлями-човниками на підборах.

Волосся герцогиня зібрала в акуратну зачіску з плетінням. На обличчі вона зробила звичний макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів вишуканий образ довершили коштовні сережки та лаконічний клатч.



Новий вихід герцогів Кембриджських / Фото Getty Images



Новий вихід герцогів Кембриджських / Фото Getty Images

, в Глазго відбувається глобальна кліматична конференція COP26. У Велику Британію приїхали 120 лідерів з різних країн світу. Вони зібралися, щоб разом знайти варіанти подолання наслідків зміни клімату.