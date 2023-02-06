"Здалось, що це Луї": Кейт Міддлтон зворушила архівним дитячим фото

Кейт Міддлтон опублікувала зворушливе фото, на якому постає дитиною. В мережі обговорюють схожість принцеси з її наймолодшим сином Луї.

Принцеса Уельська опублікувала зворушливе фото на сторінці королівської сім'ї. Вона поділилась рідкісним фото з сімейного архіву.

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Кейт Міддлтон поділилась дитячим фото

Дружина принца Вільяма запускає ініціативу Shaping Us (підтримка та розвиток дітей у ранньому віці). Тож вона вирішила поділитися кадром, на якій постає ще немовлям і грається разом зі своїм батьком. "Обличчя – найкраща іграшка для дитини", – мовиться у підписі до кадру.



Кейт Міддлтон з батьком у дитинстві / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

У мережі фото почали активно обговорювати. Користувачі мережі помітили сильну схожість між маленькою Кетрін та її наймолодшим сином Луї.

"Тільки я помітила дуже велику схожість Кейт Міддлтон та Луї?";

"Луї наче твій близнюк";

"Здалося, що це Луї";

"Подумала, що на фото принц Луї";

"Таке чудове і радісне фото";

"Луї чи Кетрін? Так схожий на маму".