"Здалось, що це Луї": Кейт Міддлтон зворушила архівним дитячим фото
Джерело:принц і принцеса Уельські
Кейт Міддлтон опублікувала зворушливе фото, на якому постає дитиною. В мережі обговорюють схожість принцеси з її наймолодшим сином Луї.
Принцеса Уельська опублікувала зворушливе фото на сторінці королівської сім'ї. Вона поділилась рідкісним фото з сімейного архіву.
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Кейт Міддлтон поділилась дитячим фото
Дружина принца Вільяма запускає ініціативу Shaping Us (підтримка та розвиток дітей у ранньому віці). Тож вона вирішила поділитися кадром, на якій постає ще немовлям і грається разом зі своїм батьком. "Обличчя – найкраща іграшка для дитини", – мовиться у підписі до кадру.
Кейт Міддлтон з батьком у дитинстві / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських
У мережі фото почали активно обговорювати. Користувачі мережі помітили сильну схожість між маленькою Кетрін та її наймолодшим сином Луї.
- "Тільки я помітила дуже велику схожість Кейт Міддлтон та Луї?";
- "Луї наче твій близнюк";
- "Здалося, що це Луї";
- "Подумала, що на фото принц Луї";
- "Таке чудове і радісне фото";
- "Луї чи Кетрін? Так схожий на маму".