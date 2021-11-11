Кейт Міддлтон побувала в музеї: фото в блузці та штанах

Герцогиня Кембриджська зачарувала осіннім аутфітом. Вона побувала в одному з музеї Лондона. Для виходу обрала блузку, яку вперше одягала ще у 2011 році. Поєднала її зі штанами та пальтом.

Дружина принца Вільяма побувала в Імперському військовому музеї. Там 10 листопада відбулося офіційне відкриття двох нових галерей – Другої світової війни та Голокосту.

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Кейт Міддлтон не лише переглянула фотопроєкт, а й поспілкувалася з людьми, які пережили страшний час Голокосту.

Стриманий образ Кейт Міддлтон

На відміну від Меган Маркл, яка також 10 листопада виходила у світ, але в США, образ герцогині Кембриджської був дуже стриманим. На подію Кейт приїхала в білій блузці від Alexander McQueen. Зазначимо, що це не нове вбрання Міддлтон. Вперше вона одягала цю блузку у 2011 році.

Також герцогиня надала перевагу темно-синім класичним штанам і пальті від Catherine Walker. Одяг поєднала з синіми замшевими туфлями-човниками на підборах від Gianvito Rossi.

Волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Серед прикрас на Кейт можна побачити сережки з сапфірами та діамантами, улюблену каблучку.



Осінній образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images



Осінній образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

З лівого боку на пальті Міддлтон була брошка у вигляді червоного маку. З таким атрибутом на публіці останніми днями з'являлися принцеса Беатріс, принц Гаррі та Меган Маркл. Цей символ доповнює аутфіти членів монаршої родини, коли вони вшановують британських військових, які загинули під час Першої світової війни та в інших конфліктах, де Велика Британія була учасником.